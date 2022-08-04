Резніков назвав збоченням звіт Amnesty International зі звинуваченнями ЗСУ

Глава Міноборони України Олексій Резніков назвав «свідченням втрати адекватності» та «збоченням» звіт Amnesty International, в якому організація звинувачує ЗСУ у порушенні законів війни, повідомляє Новое время.

"Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, — це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет" , — написав він у Facebook.

Він додав, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців чинити опір геноциду, захищати свої сім'ї та будинки, захищати свої життя та життя своїх дітей — це «збочення, в які б правові конструкції його не маскували».

"Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають будинок, хоча могли його втратити — це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України" , — пише Резніков.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Україну в порушенні законів війни та створенні небезпеки для мирних мешканців через розміщення військових баз у житлових районах, школах та лікарнях.

Український офіс Amnesty International повідомили, що не має відношення до фіксування подібних фактів та підготовкою звіту займалася окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International.

В Офісі президента заявили, що Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації. А глава українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Amnesty International створює «фальшивий баланс між злочинцем і жертвою».