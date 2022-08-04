У поліції повідомили, скільки дітей зникло з початку повномасштабної війни з РФ

Співробітники поліції розшукують 211 дітей, які зникли з того часу, як почалося повномасштабне російське вторгнення, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив під час брифінгу у Медіацентрі України начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.

“У період з 24 лютого до органів Національної поліції надійшли звернення про зниклих безвісти 4 тисячі 353 дітей. Правоохоронцям вдалося розшукати 4 тисячі 143 дитини, 211 - залишаються у розшуку”, - сказав він .

Сергєєв уточнив, що щодо 190 дітей надійшли звернення від близьких родичів щодо втраченого з ними зв'язку через окупацію регіонів постійного проживання або під час евакуації з таких регіонів.

"За наявною інформацією, дев'ятьох із цих дітей вивезли окупаційні війська на непідконтрольну Україні територію", - додав чиновник Нацполіції.

Як повідомлялося, на порталі «Діти війни» оприлюднені дані про 358 загиблих, 693 поранених та 204 зниклих безвісти в результаті російського вторгнення дітей.