Правоохоронці арештували майно ексрегіонала-зрадника на 150 млн грн

Правоохоронці наклали арешт на майно колишнього народного депутата від "Опоблоку" та ексрегіонала Євгена Балицького, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській обл.) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї на загальну суму понад 149 млн грн" , — сказано у повідомленні.

СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію.

Внаслідок цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів та зернових терміналів на окупованій росіянами території Запорізької області.

Нагадаємо, Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

Крім того, СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Серед них – Балицький.