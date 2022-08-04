Верещук також розкритикувала звіт Amnesty International про ЗСУ

Віцепрем’єрка Ірина Верещук, що очолює український штаб з евакуації, розкритикувала звіт правозахисної організації Amnesty International, яка заявила, що їй не відомі випадки, коли ЗСУ просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із будівель у місцях бойових дій, повідомляє Українська правда.

"Евакуація - це дуже непростий процес, і на жаль, у нас немає до кого апелювати, коли Росія грубо порушує права людей, всі можливі Женевські і інші конвенції, а всі ці організації безсилі і беззубі, вони нічого не можуть зробити.

Та ж правозахисна організація, яка зараз щось там пише у своєму звіті, чудово знає, що робить окупант на тимчасово окупованих територіях, але воліє не говорити про це, бо це означатиме, що вони не мають механізмів, щоб притягнути до відповідальності державу-терористку".

Верещук зауважила, що українські військові постійно звертаються і просять "якомога швидше евакуювати людей" і в силу можливості завжди допомагають це робити на місцях.

"Але ворог підло використовує наших цивільних як живий щит, використовує лікарні, школи, приватні будівлі, облаштовуючи там свої вогневі точки, опорні пункти. Вони спеціально зганяють наших жінок з дітьми в приміщення, з яких потім ведуть вогонь по нашим позиціям".

Що цьому передувало: