CNN: Пелосі відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної Кореї з КНДР, повідомляє Ділова столиця.

Пелосі також зустрілася з американськими військовими на авіабазі Осан, повiдомляє CNN.

"Для мене було привілеєм перебувати з американськими героями у формі на землі в Кореї під командуванням генерала Пола ЛаКамері, командувача збройних сил США в Кореї. Під час відвідування демілітаризованої зони/об'єднаної зони безпеки (DMZ/JSA) та авіабази Осан ми передали подяку Конгресу та країни за патріотичну службу нашим військовослужбовцям, які стоять на варті демократії на Корейському півострові" , — йдеться у заяві Пелосі.

Речник Палати представників сказала, що делегація також відвідала Сеул і взяла участь у засіданні парламенту Південної Кореї. За словами Пелосі, представники Конгресу "підтвердили нашу відданість альянсу США та Кореї". Крім того, вона провела переговори з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у форматі відеоконференції.

Демілітаризована зона є нейтральною зоною протяжністю 160 миль приблизно за 30 миль на північ від Сеула, яка була створена відповідно до Угоди про перемир'я в Корейській війні 1953 року. Її часто називають найбільш добре озброєним кордоном у світі.

Нагадаємо, літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбеї. Пелосі стала найвищим американським посадовцем, який відвідав острів за останні 25 років.

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін назвав візит Пелосі до Тайваню "нецивілізованою кампанією імперіалістів".

Сама Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, щоб дати зрозуміти, що США не відмовляться від підтримки острова.