Стефанишина: тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до 2024 року

Статус тимчасового захисту для українців у Євросоюзі діятиме щонайменше до весни 2024 року, повідомляє Новое время.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі всеукраїнського телемарафону в четвер, 4 серпня.

Стефанішина розповіла, що під час зустрічі з єврокомісаркою із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон вони домовилися про те, що статус тимчасового захисту діятиме до весни 2024 року. Його отримали понад 5 мільйонів українців.

Також Стефанішина і Йоганссон зафіксували, що обмежень для українців, які повертаються до ЄС, не буде — з'явиться окреме роз'яснення щодо процедур реєстрації таких громадян.

Віцепрем'єрка обговорила з єврокомісаркою роботу над тим, щоб створити для українських громадян умови для доступу до освіти, медицини, працевлаштування і відповідного проживання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ЄС вперше активував Директиву про тимчасовий захист. Її дія спрощує перетин кордону та забезпечує захист базових прав українців в інших країнах. За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабної війни Україну залишили понад 10 мільйонів людей.