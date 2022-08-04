МВС: Росія перекинула на південь України до 90% десантних військ

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов повідомив, що Росія перекинула на територію тимчасово окупованих південних регіонів України 70−90% своїх десантних військ, повідомляє Новое время.

"Я можу підтвердити, що ворог перекидає великі сили на південь нашої країни. Зокрема, понад 70-90% десантно-штурмових військ зараз знаходяться безпосередньо на півдні країни. Ці війська не призначені для оборони" , - сказав він у коментарі 24 каналу.

Він зазначив, що росіяни почали розуміти наслідки контрнаступу українських сил на півдні країни.

Також російському диктатору Володимиру Путіну буде надзвичайно важко пояснити, як його «успішна операція» могла призвести до того, що українські сили почали звільняти окуповані території, вважає Смирнов.

"Це, можливо, буде нам на руку. Оборонятися легше, ніж атакувати. Ми, можливо, зможе завдати ще більше втрат ворогові, а потім уже піти в контрнаступ" , — додав він.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтверджував, що війська РФ перекидають десантні підрозділи на Херсонський напрямок.

Президент Володимир Зеленський 31 липня говорив, що армія РФ намагається посилити позиції в окупованих районах півдня України.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму.

Раніше в ОК Південь говорили, що росіяни в тимчасово окупованих південних регіонах України незабаром отримають наказ переходити до наступу.