ОВА: Росія обстріляла кілька районів Харкова, є постраждалі

Війська РФ увечері 4 серпня обстріляли Харків, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали троє людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Telegram він уточнив, що окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районам міста.

"На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих" , — пише він.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив у Telegram про артилерійські обстріли Салтівського та Індустріального району.

«Під потужним обстрілом Павлове Поле у Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів», - пише він.

За його даними, одна людина на Полі постраждала і було пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків.

Блогер Ігор Лаченков опублікував у Telegram відео обстрілів.

У момент обстрілу в області було оголошено повітряну тривогу.