ОВА: Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області

Російська армія випустила по Запорізькій області вночі 5 серпня кілька ракет. Повідомляється, що прильоти зафіксовані поруч з обласним центром.﻿ Про це, з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Старух підкреслив, що за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару обійшлося без жертв. Глава ОВА також закликав дотримуватися всіх правил поведінки при повітряній тривозі.

Нагадаємо, війська РФ перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя.