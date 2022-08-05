Гайдай: війська РФ намагаються витіснити ЗСУ з Луганщини

Росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій в Луганській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, росіяни намагаються наблизитися до Бахмуту.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами" , — сказав Гайдай, підбиваючи підсумки за 4 серпня.

Він додав, що окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте без успіху.

Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції.