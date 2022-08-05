WP: РФ слідкуватиме за Україною за допомогою іранського супутника

Видання The Washington Post з посиланням на західних чиновників у сфері безпеки повідомляє, що Росія готується запустити розвідувальний супутник на замовлення Ірану, проте кілька місяців використовуватиме його для спостереження за своїми військовими цілями в Україні, повідомляє Українська правда.

Російське космічне агентство "Роскосмос" анонсувало на 9 серпня запуск супутника, який отримав назву "Хайям", на виконання угоди з Іраном.

Супутник буде запущений російською ракетою-носієм "Союз" із космічної станції Байконур у Казахстані. У заяві "Роскосмосу" підтверджується, що запуск дозволить вивести на орбіту "обладнання дистанційного зондування на запит Ісламської Республіки Іран".

Росія погодилася побудувати і запустити систему "Канопус-V". Це надасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці, пише видання.