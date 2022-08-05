Кім закриває Миколаїв на 2 дні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив﻿, що у Миколаєві з 23 години вечора запроваджується довга комендантська година – до 5 ранку понеділка 8 серпня.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу віднестись з розумінням, зпланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні" , - заявив голова ОВА.

Кім запевнив: чесним людям переживати немає чого. У випадку, якщо потрібно вигуляти собаку (недалеко від дому) – потрібно брати з собою документи.

На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів (зокрема знищили дивізіон С-300, який обстрілював місто).

Райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів.