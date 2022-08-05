Китай запроваджує санкції проти Пелосі та її сім'ї

Китай оголосив про введення санкцій стосовно спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та її найближчих родичів через візит політика на Тайвань. Про це 5 серпня повідомило Міністерство закордонних справ КНР, повідомляє Корреспондент.

"Не звертаючи уваги на серйозне занепокоєння Китаю і твердий опір, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі наполягла на відвідуванні тайванського регіону Китаю. Це є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю. Це серйозно підриває суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно загрожує миру та стабільності у Тайванській протоці" , - наголосили в Пекіні.

Як пишуть ЗМІ, Пелосі - найвищий чиновник США, якому загрожує покарання з боку Китаю.

Торік Пекін ввів санкції проти колишнього держсекретаря США Майкла Помпео, який закликав до визнання Тайваню "вільною та суверенною країною".