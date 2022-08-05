Які країни ЄС у червні прийняли найбільше українців

У доповіді Євростату вказано, що у Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які протягом червня прихистили найбільше українців, що виїхали за кордон через війну - cеред тих країн, щодо яких на момент публікації були відомі дані, повідомляє Європейська правда.

У Польщі за червень тимчасовий захист отримали понад 60 тисяч українців. На другому місці - Румунія (10 360) та Ірландія (близько 6990). Зазначимо, у звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі Німеччини й Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики трійка лідерів може змінитися.

In June 2022, the countries with the highest number of Ukrainians who received the temporary protection status were:



???????? 60 125

???????? 10 360

???????? 6 985

???????? 6 920



More up-to-date numbers on Ukrainians in the EU are available in the latest Eurostat report ????????#StandWithUkraine — European Commission ???????? (@EU_Commission) August 5, 2022

Якщо враховувати кількість прийнятих людей відносно кількості власного населення, найбільшу частку українців прийняла Польща (1,6 на тисячу населення), Латвія (1,5 на тисячу населення), Ірландія (1,4 на тисячу) та Литва (1,3 на тисячу).

Кількість людей, які отримують тимчасовий захист, помітно зменшилася у всіх 19 країнах-членах, щодо яких доступні дані: у Польщі - на майже 36 тисяч, порівняно з травнем, у Литві - на понад 13400, у Болгарії - на майже 13 тисяч, Румунії - на 10 тисяч.

Загалом станом на червень у Польщі статус тимчасового захисту отримали 1,2 млн українців, у Болгарії - понад 118 тисяч, у Франції - майже 65 тисяч, у Литві - майже 49 тисяч, Бельгії - близько 48 тисяч, Румунії - близько 43,5 тисяч.

Близько чверті усіх українців, які звернулись за тимчасовим захистом - діти, з них найбільше - у Польщі (26% від загальної кількості українців, які отримали захист в країні). Понад 70% українських дітей у ЄС - не старші 14 років.