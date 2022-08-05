В Україні зареєстровано майже 300 тис. безробітних

В Україні на сьогодні зареєстровано 293 тис. безробітних – це на 7% менше порівняно з 24 лютого, заявила в ефірі телемарафону директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, повідомляє Факти.ICTV.

За її словами, якщо ж порівнювати ці показники з минулим роком, то зараз безробітних менше на 8%.

Жовтяк повідомила, що з цих 293 тис. допомогу з безробіття отримують 244 тисячі.

"Мінімальна сума допомоги 1 000-1 800 грн, в середньому допомога з безробіття становить 4 600 грн, а максимальна допомога – 9 750 грн" , – уточнила вона.

Директорка Державного центру зайнятості наголосила, що розмір допомоги залежить від страхового стажу і зарплати на останньому місці роботи.

Місяць тому безробітних в Україні було 310 тис., що на 8% менше порівняно з цифрою минулого року.