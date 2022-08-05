Підрозділ ССО "Азов" узяв у полон п'ять російських окупантів
Підрозділ сил спеціальних операцій "Азов" узяв у полон п'ятьох російських окупантів, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram.
"Нова п'ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "нащадок козаків" із Кубані та мобілізований "деенер".
Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх лікуватимуть українські лікарі, доки вони чекатимуть на обмін.
Це кодекс честі солдата, обов'язковий для "азовця", з якою б мерзотою ти не мав справу - гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів у Оленівці.
Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог".
Білецький наголосив, що окрім цього це фонд для обміну українських побратимів зі зброї.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблі.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених у Оленівці Донецької області організували найманці ППК "Вагнера" за власним наказом Євгена Пригожина, не погодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, щоб ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.