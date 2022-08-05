Підрозділ ССО "Азов" узяв у полон п'ять російських окупантів

Підрозділ сил спеціальних операцій "Азов" узяв у полон п'ятьох російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram.

"Нова п'ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "нащадок козаків" із Кубані та мобілізований "деенер".

Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх лікуватимуть українські лікарі, доки вони чекатимуть на обмін.

Це кодекс честі солдата, обов'язковий для "азовця", з якою б мерзотою ти не мав справу - гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів у Оленівці.

Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог".

Білецький наголосив, що окрім цього це фонд для обміну українських побратимів зі зброї.

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