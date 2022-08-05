Посольство Латвії зупинило видачу віз росіянам, крім "похоронних"

Посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком, повідомляє Європейська правда.

"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації" , - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Єдиним винятком для видачі візи стане необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.

У посольстві не пояснили, із чим пов'язане таке рішення.

Нагадаємо, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ.