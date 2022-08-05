Генерал Марченко: гаряча фаза війни закінчиться до кінця року

Генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що гаряча фаза повномасштабної війни Росії проти України закінчиться до кінця року, повідомляє Новое время.

Свою думку він висловив у коментарі журналісту Тарасу Березовцю, опублікованому на його YouTube-каналі.

"Я дуже рідко беруся прогнозувати, але довго вона [гаряча фаза війни] не буде. Ні вони, ні ми довго не потягнемо. Саме гаряча фаза закінчиться до кінця року однозначно" , — заявив Марченко.

Він також сказав, що терміни звільнення тимчасово захоплених територій, зокрема на півдні України, залежать від багатьох чинників, серед яких постачання обіцяної партнерами зброї. На думку генерала, тактика окупантів на півдні не зміниться.

"За тим самим планом вони хочуть наступати на Миколаїв, але хочу всіх заспокоїти: не треба їх боятися, їм страшніше, ніж нам. Вони теж бояться, треба чинити спротив. Будемо їх бити та виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пускатимемо" , — додав Марченко.

Дмитро Марченко до квітня 2022 року керував обороною Миколаєва, пізніше його перевели на іншу ділянку фронту. 27 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Марченко повернувся в область і займатиметься покращенням співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботою з партизанами.

Президент Володимир Зеленський 31 липня казав, що армія країни-терориста РФ намагається посилити позиції в захоплених районах на півдні України. За словами радника глави МВС Ростислава Смирнова, Росія перекинула на тимчасово захоплені території на півдні України 70-90% своїх десантно-штурмових військ.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму.

В ОК Південь заявляли, що росіяни в тимчасово захоплених південних регіонах України незабаром отримають наказ переходити в наступ.