Країни ЄС остаточно затвердили план зниження попиту на газ на 15% взимку

Рада Євросоюзу у п’ятницю затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим.

Мета скорочення попиту на газ - заощадити блакитне паливо цієї зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю.

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Заходи для цього вони обирають на власний вибір.

Водночас Рада ЄС встановила винятки та можливості застосування часткового або повного відступу від мети обов'язкового скорочення попиту на газ, щоб відповідати конкретним ситуаціям держав-членів та гарантувати, що скорочення є ефективним.

Постанова була офіційно прийнята за письмовою процедурою.

Прийняття послідувало за політичною угодою, досягнутою міністрами на екстреній енергетичній раді 26 липня.

Тепер постанова буде опублікована в Офіційному журналі та набуде чинності наступного дня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом цієї зими.