СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку полонених та зниклих безвісти
Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни, повідомляє Новое время.
Тепер є можливість повідомити обставини зникнення особи через онлайн-форму. Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно.
"Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб", — запевняють у СБУ.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре застеріг громадян від шахрайських схем, коли невідомі можуть пропонувати «допомогу» у звільненні родичів із полону.
Там також зазначили, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з полону вдалося звільнити вже 573 особи.