СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку полонених та зниклих безвісти

Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни, повідомляє Новое время.

Тепер є можливість повідомити обставини зникнення особи через онлайн-форму. Тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно.

"Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб" , — запевняють у СБУ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре застеріг громадян від шахрайських схем, коли невідомі можуть пропонувати «допомогу» у звільненні родичів із полону.

Там також зазначили, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з полону вдалося звільнити вже 573 особи.