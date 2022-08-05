Шмигаль відповів, наскільки Україна готова до опалювального сезону

Станом на початок серпня Україна готова до опалювального сезону на 60%, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, робота з підготовки ведеться щодня.

"Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж - 57%, об'єктів теплопостачання - 58%. Вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які отримали пошкодження від обстрілів, вже відновлені" , - зазначив він.

За його словами, до початку опалювального сезону треба накопичити 2,5 млн тонн вугілля, на сьогодні запаси становлять 1,8 млн тонн. Що стосується газу, то вже закачано до сховищ 12,1 млрд кубів з необхідних 19 млрд.