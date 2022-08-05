Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вдається до прихованої мобілізації, щоб поповнити армію, яка несе великі втрати у війні з Україною, повідомляє Українська правда.

"В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо)".

В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 5, 2022

Подоляк вважає, що наразі Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.

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