Нацбанк: золотовалютні резерви України уповільнили падіння до 2% у липні

Золотовалютні резерви України за підсумками липня становили 22,4 млрд доларів і за місяць скоротилися лише на 2% – у червні вони впали суттєвіше, одразу на 9%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Скорочення резервів зумовили інтервенції НБУ та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, що компенсували валютні залучення.

Інтервенції регулятора на міжбанку у липні дозволили викупити до резервів 922 млн доларів. При цьому НБУ продав 2,1 млрд доларів, що призвело до відʼємного сальдо у 1,2 млрд дол. Зменшення чистого продажу валюти у порівнянні з попередніми місяцями пов'язане насамперед із підвищенням офіційного курсу гривні до долара на 25%.

Після встановлення нового офіційного курсу попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40 млн дол до 70 млн дол на день.

Крім того, регулятор у липні "надрукував" для уряду лише 30 млрд грн проти 105 млрд грн у червні, що теж сприяло зменшенню тиску на резерви.

Валютні надходження на рахунки України у липні сягнули 1,6 млрд доларів, з яких 1 млрд дол надійшов від Німеччини, а 514,0 млн дол – від розміщення валютних держоблігацій.

На обслуговування та погашення держборгу в валюті було спрямовано 677,0 млн дол, з яких 630,0 млн дол – на ОВДП, а 47 млн дол – на розрахунки з іншими кредиторами.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість знизилася на 107,9 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

Нагадуємо:

Резерви України щомісяця падають після початку повномасштабної війни, за винятком березня, коли діяли суворі обмеження на валютні операції. Так, у березні вони зросли на 2%, після чого впали у квітні на 4%, а у травні – на 7%.

За підсумками червня резерви України знизились одразу на 9% до 22,8 млрд доларів.