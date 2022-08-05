Енергоатом: окупанти вдруге за день обстріляли ЗАЕС

Російські окупаційні війська вдруге за 5 серпня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Енергоатома.

"Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає".

Повідомляється, що перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію, бо ймовірно знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

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