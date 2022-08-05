Ізраїль заявив про вбивство командира Палестинського ісламського джихаду

Армія оборони Ізраїлю у п’ятницю, 5 серпня, заявила про вбивство командира Палестинського ісламського джихаду (PIJ) Тайсира Джабарі в секторі Ґази, повідомляє Новое время.

У повідомленні ЦАХАЛ у Twitter сказано, що Джабарі відповідальний за численні терористичні атаки проти мирних жителів Ізраїлю. Він змінив Баху Абу-аль-Атту, якого було вбито Ізраїлем у 2019 році.

Ізраїльська армія повідомила про завдання ударів по військових базах і будівлях, що використовуються терористами, в секторі Ґази, а в межах 80 км від сектору Ґази оголосили "особливу ситуацію". У повідомленні також сказано, що мішенню ЦАХАЛ стали близько десяти бойовиків PIJ, серед яких група терористів, які планували проведення ракетної атаки і снайперський обстріл.

У Міністерстві охорони здоров'я Ґази повідомили, що внаслідок атаки було вбито щонайменше вісім палестинців, серед яких дитина та командир Палестинського ісламського джихаду, пише ВВС. PIJ, що базується в Ґазі, пригрозив завдати удару у відповідь по центру Ізраїлю, а ізраїльський прем'єр Яїр Лапід сказав, що країна «не дозволить терористичним організаціям визначати порядок денний».

Як зазначає The Times of Israel, напруженість навколо сектору Ґази зросла після затримання одного з ватажків PIJ Бассама аль-Сааді 1 серпня. У PIJ почали погрожувати атакою, а ізраїльська армія перекрила дороги навколо Ґази та направила підкріплення до кордону.