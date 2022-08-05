Bloomberg: Китай посилює вимоги щодо імпорту товарів з Тайваню

Товари, марковані як такі, що походять із Тайваню, не допускатимуть до імпорту в Континентальний Китай на тлі нещодавнього візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до процесу.

Йдеться про продукцію, походження якої позначено як Республіка Китай, тобто офіційна назва Тайваню. Пекін вважає самоврядну демократію частиною своєї території, тож заперечує проти використання Тайванем назви "Республіка Китай" як свого офіційного позначення.

Один із співрозмовників сказав, що китайські правила маркування для тайваньського імпорту вперше були оголошені в 2015 році, але дотепер їх не суворо дотримувались. Ризик полягає в тому, що продукти конфіскують, якщо компанії не змінять своє маркування. Проте ймовірно, вважає він, вплив таких дій наразі буде помірним, оскільки фірми, ймовірно, швидко відкоригують свою упаковку.

Офіційний представник Міністерства економіки Тайваню сказав, що, незважаючи на те, що цього тижня зростає кількість компаній, які повідомляють владі острова про проблему маркування, уряду нічого не відомо про будь-який тайванський експорт, конфіскований китайською митницею.

Китай є найбільшим торговельним партнером Тайваню, двостороння торгівля зросла на 26% за рік до 328,3 млрд дол у 2021 році. Тайвань мав значне позитивне сальдо торгівлі з Китаєм, експорт з острова перевищував імпорт на 172 млрд доларів. Хоча Пекін міг би використати цю перевагу і накласти санкції на експортерів, Китай покладається на Тайвань у постачанні напівпровідників.

Нагадуємо:

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

У відповідь Китай заблокував імпорт цитрусових і риби з Тайваню, а також запровадив санкції проти спікерки.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.