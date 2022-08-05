В Казахстані вирішили продавати пальне іноземцям дорожче, ніж місцевим

Міністерство енергетики Казахстану розробляє проєкт закону, згідно з яким дизельне паливо в країні буде продавати іноземцям дорожче, ніж громадянам країни, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр енергетики Болат Акчулаков.

"Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання та видів транспорту. Робота в цьому напрямку буде продовжена із зацікавленими сторонами" , — підкреслив міністр.

Акчулаков також зазначив, що низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Введення вищих цін має запобігти дефіциту в країні.

За даними прикордонної служби Казахстану, в Республіку щодня в'їжджає близько 4,5 тисячі одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іноземцям.