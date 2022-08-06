США в ООН озвучили остаточну позицію щодо ядерної зброї

США в ООН озвучили остаточну позицію щодо ядерної зброї

Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Кол під час виступу в ООН.

"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.

За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.

Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск:

  • модернізація та розширення ядерної зброї Китаєм;
  • розробка ядерної зброї Іраном;
  • підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.

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