ОВА: окупанти вдарили по Дніпропетровській області, є поранені

Російські війська вночі обстріляли з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії – Криворізький район Дніпропетровської області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі зафіксовано 20 прильотів реактивних снарядів, троє городян поранені. Один з них у лікарні – 58-річний чоловік. У місті постраждали 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок і будинок дитячої творчості.

Також виведено з ладу газовід, водовід та електромережі. Кілька тисяч людей тимчасово залишилися без світла, працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по Зеленодольській громаді. Попередньо люди не постраждали.