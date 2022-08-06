ОВА: війська РФ за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Окупанти за минулу добу вбили п'ятьох цивільних, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення" , - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 690 осіб, ще 1773 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог наступає з двох сторін, основні зусилля сконцентровані на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На цій ділянці фронту також активно застосовується штурмова і армійська авіація.