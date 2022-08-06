ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву

Російські окупанти вночі вчергове вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атак двоє людей важкопоранені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється" , - написав він.

Нагадаємо, що в Миколаєві в ніч на 6 серпня чули звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.