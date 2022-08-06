Зеленський: уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 серпня Україна уже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень, і ця робота триває, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив у вечірньому відеозвернення.

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 млрд грн, і ця робота продовжується" , – заявив Зеленський.

За словами президента, ще пропонується конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать саме РФ.

Водночас якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але і її резидентів, то йдеться ще про 36 тисяч позицій на вилучення.

Зеленський підкреслив, що все це буде направлене на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором.

Президент також повідомив, що наразі в Європі і США йде робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України закордоном.

12 травня ВР ухвалила закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Документ запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.