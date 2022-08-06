Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 06.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 41 900 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків – 1802 (+10);
  • бойових броньованих машин – 4051 (+19);
  • артилерійських систем – 955 (+5);
  • РСЗВ – 260;
  • засобів ППО – 127 (+4);
  • літаків – 223;
  • вертольотів – 191;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);
  • крилатих ракет – 182;
  • кораблів/катерів - 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6);
  • спеціальної техніки – 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

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