Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 06.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 900 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1802 (+10);

бойових броньованих машин – 4051 (+19);

артилерійських систем – 955 (+5);

РСЗВ – 260;

засобів ППО – 127 (+4);

літаків – 223;

вертольотів – 191;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);

крилатих ракет – 182;

кораблів/катерів - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6);

спеціальної техніки – 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.