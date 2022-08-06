Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 06.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 41 900 (+250) осіб ліквідовано;
- танків – 1802 (+10);
- бойових броньованих машин – 4051 (+19);
- артилерійських систем – 955 (+5);
- РСЗВ – 260;
- засобів ППО – 127 (+4);
- літаків – 223;
- вертольотів – 191;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);
- крилатих ракет – 182;
- кораблів/катерів - 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6);
- спеціальної техніки – 85 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.