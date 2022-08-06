Прокуратура: жителі Бахмута та Слов'янська передавали дані про переміщення ЗСУ

На Донеччині затримали дві російські агентурні мережі, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту і передавали ці дані ворогу, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленнях Донецької обласна прокуратура та Служби безпеки України.

"Мешканцям м. Бахмута та м. Слов’янська, які обґрунтовано підозрюються у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумах 744 300 грн та 189 480 грн (ч. 2 ст. 114-2 КК України)" , – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні 2022 року двоє громадян України через месенджери писали у проросійськи налаштованих групах інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на території Донецької області.

Підозрювані розповсюджували дані про переміщення військової техніки та транспортних засобів, а також місць дислокації українських захисників.

Заарештованим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ще одну російську агентурну мережі з 6 мешканців Донеччини ліквідувала СБУ.

Група осіб, яких завербували після початку повномасштабного вторгнення РФ, збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Фото: СБУ

Ще одну російську агентурну мережу із 6 мешканців Донецької області ліквідувала СБУ.

Група осіб, завербованих після початку повномасштабного вторгнення РФ, збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов'янську, Краматорську та Покровському районі області.

Крім того, підозрювані "доповідали" про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону та масштаби руйнувань житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.