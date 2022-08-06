ОВА: на Луганщині змушують людей за їжу йти на "референдум"

На захоплених територіях Луганщини росіяни під виглядом надання продуктів харчування проводять серед мешканців агітацію на підтримку псевдореферендуму, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

"Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум" , — написав Гайдай.

Він зазначив, що зараз в Луганській області активізовано «агітаційно-роз'яснювальну складову» підготовки до псевдореферендуму про входження регіону до складу РФ.