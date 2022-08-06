Енергоатом: персонал Запорізької АЕС ліквідує наслідки ударів

Після обстрілів російськими військами Запорізької АЕС персонал станції почав ліквідувати наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, при цьому самі окупанти, які знаходяться на АЕС, зайняли всі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів, позбавляючи персонал укриття, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

"На даний час наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах" , – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал до цих приміщень не має доступу, у разі нових обстрілів люди не матимуть укриття.