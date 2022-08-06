Politico: Китай ігнорує дзвінки з Пентагону

Після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, однак усі дзвінки були проігноровані, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це пише Politico.

Посилаючись на анонімні джерела, видання відзначає, що високопоставлені китайські військові не відповіли на численні дзвінки від Пентагону цього тижня.

Офіційні особи та експерти вважають, що ігнорування з боку Китаю є необдуманим кроком й збільшує ризик ескалації.

США, зі свого боку, прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть із потенційними супротивниками, аби уникати нещасним випадкам, а також прорахункам.

Зазначається, що остання розмова голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі з китайським колегою Лі Цзоченом відбулась ще 7 липня. Сторони порушили питання підтримки відкритих ліній зв'язку.