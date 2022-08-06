У Раді пропонують визнати незалежність Косова

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пропонує, щоб Україна визнала незалежність Косова та вніс відповідний проєкт постанови, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у своєму Telegram.

Гончаренко зазначає, що Міжнародний суд ООН ще у 2010 році визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не суперечить нормам міжнародного права і не порушує ніяких резолюцій та міжнародних актів.

"Не дарма 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією. Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки" , - аргументує Гончаренко.

Він зауважив, що проводити паралелі між ситуацією Косова і ситуацією України з маріонетковими утвореннями в ОРДЛО некоректно.

"Це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність" , - пише Гончаренко.

Нагадаємо, 31 липня ситуація у Косові загострилася через заплановане набуття чинності вимоги влади Косова використовувати лише косовські документи і номерні знаки. Косовські серби, які компактно проживають у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських, а Сербія привела свою армію до стану бойової готовності.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. На 18 серпня у Брюсселі запланований наступний раунд діалогу на найвищому рівні між Сербією і Косовим.