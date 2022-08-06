ЄС засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні Запорізької АЕС
Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС, повідомляє Європейська правда.
Відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм", - наголосив він.
Боррель також закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії.
Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
Вдень 6 серпня "Енергоатом" заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з цим вимагає, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.