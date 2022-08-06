В Україні знімуть майже все обмеження на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого 2022 у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні комісії, рішення ухвалене на підтримку дій уряду з відновлення економіки та набере чинності з 8 серпня.

"Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя - це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів" , - зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Очільник комісії додав, що варто пам’ятати - війна триває і діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого. Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення: Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики; Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.