МЗС підтвердило анулювання диппаспортів більше 200 нардепів

Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні паспорти 225 народних депутатів, оскільки вони не повернули документи на зберігання своєчасно, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Зазначається, що за останні місяці міністерство кілька разів зверталося до нардепів із проханням повернути диппаспорти і взаємодіяло з Верховною радою для організації цього процесу.

"Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані. Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання" , - повідомляють у прес-службі.

Вказано, що диппаспорти видаються депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень.

Згідно з положенням про дипломатичний паспорт, після повернення із відрядження в 10-денний термін паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. При цьому наголошується, що диппаспорти не можуть використовуватися для приватних поїздок за жодних обставин.

Так, МЗС запевняє, що невідкладно видасть диппаспорти тим депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради.