Байден отримав негативний тест на COVID-19

Президент США Джо Байден отримав негативний тест на коронавірус, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

У листі його лікаря йдеться про те, що у Байдена хороше самопочуття. З урахуванням так званого "рикошету", коли у нього виявили коронавірус після негативного тесту, йому щодня роблять тести на антиген. Сьогодні було отримано негативний результат.

"З міркувань обережності президент продовжить свої суворі заходи ізоляції в очікуванні другого негативного тесту" , - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці липня у Байдена виявили COVID після серії негативних тестів. Загалом американський президент хворіє більше двох тижнів.

Так званий "рикошет" COVID-позитивності спостерігається у невеликої частини пацієнтів, які приймають препарат плаксовід. Саме його давали лідеру США.