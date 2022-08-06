Ердоган: турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир"

П'ять турецьких банків почали процес, по закінченню якої вони будуть підтримувати операції через російську платіжну систему "Мир", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Як заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган, це буде полегшенням як для російських туристів, так і для самої Туреччини. За його словами, в роботі з переходу на систему "Мир" вже є серйозні зрушення.

Зазначимо, Туреччина засудила військове вторгнення Росії в Україну, але утрималася від приєднання до санкцій США і Європи. Вона продовжує імпортувати енергоресурси, а також планує багатомільярдні спільні проєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним турецький лідер погодився на оплату за газ у російських рублях.