У Косово поліцейських обстріляли на кордоні з Сербією

Поліцейські частково визнаної держави Косово потрапили під обстріл на кордоні з Сербією, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією поліції Косово, інцидент стався в суботу, 6 серпня, вранці. Тоді поліцейські патрулювали на озері Газіводе, яке знаходиться на кордоні з Сербією, і в їхній бік пролунали близько 10 пострілів.

"Постріли були послідовними, з іншого краю озера і влучили біля поліцейського човна. В результаті жодна людина не постраждала" , - розповідають в поліції Косово.

Пізніше прем'єр-міністр Косово Альбін Курті в Twitter написав, що обстріл організували "злочинні угруповання". При цьому він додав, що це вже другий подібний інцидент за останні шість днів.