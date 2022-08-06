Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Газа, але за умови

Армія оборона Ізраїлю буде готова зупинити військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази, якщо вони припинять ракетні удари, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів країни Авігдор Ліберман, його цитує The Times of Israel.

За його словами, Ізраїль припинить свою військову кампанію тільки в тому випадку, якщо терористичне угруповання припинить свої ракетні обстріли.

"Якщо "Джихад" оголосить про припинення вогню, ми також припинимо вогонь" , - заявив Ліберман.

Що стосується ліквідованого ватажка терористів, то Ліберман зазначив, що він "був не тільки бомбою уповільненої дії, але й керував бомбами уповільненої дії".

"Ми, звичайно, не шукаємо війни або конфронтації, але ми не готові жити під чиїмись погрозами. Я сподіваюся, що це повідомлення було чітко почуте" , - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу з сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. Більшу частину з тих, які загрожували населеним пунктам, вдалося збити.

Сьогодні Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.