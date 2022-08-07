США візьмуть участь у військових навчаннях неподалік від кордону Китаю

Сполучені Штати у жовтні візьмуть участь в спільних військових навчаннях з Індією, які відбудуться неподалік від кордону Китаю, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Відпрацювання з висотної бойової підготовки пройдуть у гірському районі Аулі в штаті Уттаракханд. Він розташований приблизно за 95 кілометів від спірного індійсько-китайського кордону.

Це будуть 18-ті американо-індійські навчання, які називаються "Юдх Абхьяс" або "Військова практика".

"Партнерство з Індією є одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону" , - зазначили у Міноборони США.

Спірний кордон між країнами

Кордон між Індією та Китаєм визначений нечітко. Де-факто межа встановлена в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, що була зумовлена давніми історичними територіальними розбіжностями.

Між державами досі ведуться суперечки про те, де закінчується одна країна й починається інша.

Нагадаємо, після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, однак усі дзвінки були проігноровані.

До слова, китайські військові навчання проходять з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.