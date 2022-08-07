Ізраїль оголосив про нейтралізацію військового керівництва "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала успішного удару по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Газа та "нейтралізувала" високопоставлене військове керівництво угруповання, повідомляє Deutsche Welle.

Такі дані навів начальник оперативного управління ізраїльської армії генерал-майор Одед Басіок.

"Високопоставлене керівництво військового крила "Ісламського джихаду" в Газі нейтралізоване" , - заявив Басіок, не пояснивши, що саме означає термін "нейтралізовано".

Будь-яких підтверджень з боку угруповання поки що не було.

Напередодні Ізраїль повідомив про вбивство одного з командирів "Ісламського джихаду" - Тайсіра аль-Джаабарі, а також ще 15 терористів - внаслідок авіаударів на об'єктах у секторі Газа. Ізраїль 6 серпня завдав ударів по військових об'єктах та місцях запуску ракет на території сектору Газа, зазначили у ЦАХАЛ.

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера Ісламського джихаду на Західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у секторі Газа. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.