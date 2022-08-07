Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зокрема, відповідно до законопроєкту передбачається знизити державні витрати на охорону здоров'я для громадян, а також щодо захисту клімату.

Крім того, Сенат хоче збільшити податки для великого бізнесу, в першу чергу, для найбільших американських корпорацій.

Шляхом підвищення податків і скорочення витрат планується забезпечити необхідні для зниження інфляції кошти.

З ініціативою подібних пропозицій виступила Демократична партія.