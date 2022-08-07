Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції

Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції

Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зокрема, відповідно до законопроєкту передбачається знизити державні витрати на охорону здоров'я для громадян, а також щодо захисту клімату.

Крім того, Сенат хоче збільшити податки для великого бізнесу, в першу чергу, для найбільших американських корпорацій.

Шляхом підвищення податків і скорочення витрат планується забезпечити необхідні для зниження інфляції кошти.

З ініціативою подібних пропозицій виступила Демократична партія.

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