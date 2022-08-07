Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків

Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків
Фото: Курс України

Погода в Україні сьогодні, 7 серпня частково погіршиться. Негода очікується на заході, місцями в центральних та північних регіонах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, вдень і у Вінницькій та більшості північних областей помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

    Вітер східний, у західних та північних областях з переходом на північний, 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +17 +19, вдень +26 +30 градусів;
    • на заході вночі +15 +20 градусів, а вдень +24 +31;
    • у східних областях вночі +16 +18, вдень +30 +33 градуси;
    • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +31 +34;
    • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градус.
    Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці погода погіршиться. Вночі без опадів, вдень помірні, а місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Вітер східний з переходом на північний 5-10 м/с.

    Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків

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