Комендантська година в Миколаєві: коли закінчиться

Посилена комендантська година в Миколаєві перестане діяти вже від завтра, 8 серпня. Мешканці зможуть вільно пересуватися містом з 05:00 ранку, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Місто закрили на вихідні

Очільник Миколаївської області Віталій Кім у п'ятницю пообідді заявив, що підписав указ, згідно з яким 5 серпня о 23:00 затяжна комендантська година починається і 8 серпня о 05:00 закінчується.

Фактично, як пояснив Кім, Миколаїв закрили на вихідні повністю, дозволивши містянам прогулянки з дітьми лише біля своїх домівок, а також вигул собак. При цьому необідно мати при собі документи.

Що з транспортом

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, транспорт у місті під час вихідних (відповідно 6 і 7 серпня не працюватиме). А як тільки комендантська година закінчиться, то транспорт відновить свою роботу за графіком.

Чому місто закрили

Зазначимо, як ще раніше заявляв Кім, місто планують на деякий період закрити з метою виявлення зрадників та колаборантів.

Так, проведення спецоперації з пошуку людей, які допомагають російським військовим, анонсував очільник Миколаївської ОВА ще під час відеозвернення 20 липня.

Перед цим Кім повідомляв, що повідомлення про зрадників містяни активно надсилають і кожне таке звернення будуть "відпрацьовувати".